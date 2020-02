Trauma wird sichtbar

Biblis

Hochwasser am Rhein bei Nordheim

Nach dem vielen Regen steigen die Flusspegel. In Nordheim sperrt der Bauhof sicherheitshalber die Zufahrten zum Rhein. So werden an der Nato-Straße und bei der Maulbeeraue entsprechende Schilder aufgestellt. Denn es sei damit zu ...