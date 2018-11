Viernheim. Jederzeit kann das Telefon klingeln - morgens, abends, am Feiertag oder mitten in der Nacht. Und wenn es klingelt, geht es immer um den Tod. „Viele Leute sagen zu mir: Was hast du für einen schrecklichen Beruf“, erzählt Tina Föhr. Die Bestattermeisterin lächelt. „Für mich ist es der schönste Beruf der Welt.“

Anfang des Jahres hat die 37-Jährige die Leitung des

...