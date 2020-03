Traurige Routine

Matthias Baaß möchte rechtsextremistisch motivierten Attentätern und ihrer Ideologie die Grundlage entziehen. Das ist löblich. Inwiefern die von ihm vorgeschlagenen Mittel zu großen Veränderungen führen werden, ist jedoch fraglich.

Der Blick auf die Schützenvereine ist inzwischen auch nach unpolitischen Amokläufen zur traurigen Routine geworden. Über eine bessere Überprüfung neuer Mitglieder ließe sich zwar gegebenenfalls ein Attentat mit Schusswaffen verhindern. Auswirkungen auf andere Ausprägungen oder gar die Grundlagen des Rechtsextremismus sind so jedoch nicht zu erwarten.

Bestehende Projekte

Daneben möchte der Bürgermeister auf bereits bestehende Projekte aufmerksam machen, die den Bürgern „nicht präsent“ seien. Als Beispiel nennt er Angebote der Jugendförderung. Dass deren Arbeit aber nur durch eine bessere Bekanntheit eine wesentlich größere Wirkung zeigen wird, darf angezweifelt werden.

Unabhängig von Baaß’ aktuellen Vorschlägen stellt sich zudem generell die Frage, ob in Viernheim überhaupt Veränderungen in der Strategie gegen Rechtsextremismus notwendig sind. Denn in den vergangenen Jahren ist die Szene hier kaum in Erscheinung getreten.

