Trennung nach langem Streit

Viernheim.Zwischen der Feuerwehr Viernheim und ihrem Musikkorps könnten die Gräben tiefer kaum sein. Die Brandschützer vermissen bei den Musikern einen Bezug zur Feuerwehr und ein Interesse an ihren Themen. Die Mitglieder des Musikkorps wiederum fühlen sich zu Unrecht angegangen und haben sich nun schon ein neues Heim für ihre Proben gesucht. Die Kluft wurde bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr am Sonntag deutlich, als beantragt wurde, die eigene Musikabteilung per Satzungsänderung zu schließen. Eine solche Änderung bedarf noch der Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung.

Musikkorps und Brandschützer werden aber absehbar schon vorher getrennte Wege gehen. Denn der Streit gärt schon seit längerer Zeit, wie beide Seiten im Gespräch mit dieser Zeitung versichern. Der stellvertretende Stadtbrandinspektor Daniel Werner vermisst bei fast allen der 16 Musiker „die Identifikation mit der Sache Feuerwehr“, wie er sagt.

Nebeneinander statt Miteinander

Er berichtet von einer gestörten Kommunikation und einer „Abkapselung“, die die Einsatzabteilung bei den Musikern ausgemacht habe. Das Musikkorps nutze einen Feuerwehr-Mannschaftswagen für die Auftritte und einen Kellerraum im Gerätehaus zum Proben, und da endeten die Gemeinsamkeiten auch schon – es sei ein Nebeneinander, kein Miteinander. Nur einer der Musiker sei zugleich Mitglied der Einsatzabteilung.

Und Thekla Steinmetz, die als Alt-Saxophonistin im Musikkorps aktiv ist, hat einen Brief geschrieben, der dieser Zeitung vorliegt. Sie berichtet vom Streit mit der Feuerwehr, immer wieder sei das Engagement der Musiker nicht anerkannt worden. „Wenn man diese Ablehnung erlebt hat, möchte man auch nicht mehr unter diesem Dach Musik machen“, schreibt sie. Dabei habe sich die Qualität gesteigert, seit mit Ralph Dinu-Biringer ein professioneller Dirigent beim Musikkorps wirke. Steinmetz bemängelt, dass in dem Disput den „sicherlich beachtlichen“ fast 450 Einsätzen der Wehr im Jahr 2018 die knapp 30 Auftritte der Musiker in diesem Zeitraum entgegengestellt worden seien.

Diese Zahlen will auch Feuerwehrmann Daniel Werner nicht miteinander vergleichen, fände das nicht angebracht. Fakt sei aber, dass die Feuerwehr unter der Raumnot im zu kleinen Gerätehaus leide und wie auch die Musiker mehr Nachwuchs bräuchte. Zweifellos ergäben sich daraus Konfliktfelder. Dass Stadtbrandinspektor Michael Ahnert das offen angesprochen habe, sei kein Grund, ihn „zum Sündenbock“ zu machen, wie Werner sagt. Musikerin Steinmetz bedauert, dass die Feuerwehr das „Kulturgut“ aufgebe, während das Technische Hilfswerk nun eine Bigband habe. Das seien zwei Paar Schuhe, meint Werner: „Die Bandmitglieder dort sind alle auch Mitglieder des THW.“

Kürzlich hatte es zwei Mediationsgespräche gegeben, um zu vermitteln. Mit einem deutlichen Ergebnis: Bei einer Abstimmung hatten sich nach Angaben von Werner 32 der 37 Anwesenden für eine sofortige Trennung von Feuerwehr und Musikkorps ausgesprochen. Nur vier Stimmen habe es für ein „Trennungsjahr“ gegeben, also eine Loslösung über längere Zeit. Hinzu kam eine Enthaltung. Dirigent Dinu-Biringer bestätigt im Gespräch, dass nun klare Verhältnisse geschaffen werden: „Das Musikkorps wird künftig im Gymnastik-raum des Hallenbades proben, als Teil des Projektes Musik hoch drei.“

Das Projekt ist eine Kooperation von drei Musikgruppen. Mit Unterstützung der Stadt werde der Raum ab Februar für Proben angemietet, bei der Feuerwehr ziehe das Musikkorps aus. Ihn ärgere vor allem die Art und Weise, mit der die Wehrleute ihre Vorwürfe formuliert hätten. „Uns wurden Floskeln an den Kopf geworfen“, sagt Dinu-Biringer. Das Musikkorps könne es angesichts des Nachwuchsmangels nur als Teil des Kooperationsprojektes geben. Es sei schade, dass der Streit derart eskaliert sei, sagt Ralph Dinu-Biringer. „Es zerstört bei mir das an sich sehr positive Bild, das ich von der Feuerwehr und ihrer Arbeit habe.“

