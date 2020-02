Tresor der Sparkasse aufgebrochen

Viernheim.Bei einem Einbruch in die Sparkassenfiliale in der Schulstraße haben bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen einen Tresor aus der Wand gerissen und aufgebrochen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, erbeuteten die Kriminellen rund 3000 Dollar, 1000 Britische Pfund und weiteres Bargeld in geringer Höhe in Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Einbrecher gegen 2.30

...