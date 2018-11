Treue zum Verein gewürdigt

VIERNHEIM.Beim MGV 1846 Viernheim machen nicht nur die aktiven Sänger den Verein aus, sondern auch die fördernden Mitglieder. Deshalb bedankt sich der Verein einmal im Jahr bei allen Mitgliedern, die dem MGV über viele Jahre und Jahrzehnte die Treue halten.

Zur Ehrungsmatinee in die Mehrzweckhalle der Goetheschule waren viele Mitglieder gekommen, um sich mit Urkunde und Ehrennadel auszeichnen zu lassen. Der Vorsitzende des Sängerkreises, Heinz Ritsert, überbrachte die Grüße vom Hessischen Sängerbund und vom Sängerkreis Bergstraße und brachte seine Wertschätzung an die langjährigen Mitglieder zum Ausdruck.

Neues Domizil entsteht

Er ging kurz auf die Parallelen zwischen dem Deutschen Chorverband und dem MGV 1846 Viernheim ein: Beide würden derzeit ein neues Vereinsheim bauen, der Deutsche Chorverband verlegt seinen Hauptsitz nach Berlin. „Bei uns geht es mit dem Bauen bestimmt schneller als in Berlin“, sagte MGV-Vorsitzender Jens Heinen mit Blick auf den guten Baufortschritt. Aber gerade die Arbeiten am neuen Vereinsheim nehmen viel Zeit in Anspruch.

Jens Heinen bedankte sich deshalb nicht nur bei den zu Ehrenden und allen Mitgliedern, sondern auch bei allen Sängerfrauen, die ihre Männer für deren Engagement im Männergesangsverein entbehren müssen.

Der MGV-Vorsitzende und der Sängerkreis-Vorsitzende nahmen gemeinsam die Ehrungen für 25, 30, 40, 50, 60 und 65 Jahre Mitgliedschaft beim MGV 1846 vor. Unter der Leitung von Hans Kaspar Scharf stellte der MGV-Chor mehrfach sein Können unter Beweis und umrahmte die Verleihung der Urkunden und Ehrennadeln durch seine Liedvorträge. Dabei wurde die ganze Bandbreite des MGV abgedeckt.

Der MGV-Chor eröffnete die Matinee mit der Volksweise „Belle Rose du Printemps“ und dem Spiritual „Höre mein Rufen“, im Satz von Hans Weiß-Steinberg, mit den Solisten Jens Heinen und Heiner Winkenbach. Nach dem Spiritual „Burden Down, Lord“ von Hans Schlaud folgte „Die Männer sind schon die Liebe Wert“ von Adolf Steinel, arrangiert von Hans Kaspar Scharf.

Auch ein Solist des MGV erfreute die Zuhörer. Kurt Denk brachte die „Toselli Serenade“ zum Vortrag, dafür war ihm ein kräftiger Beifall gewiss. Erstmals in Viernheim sang der MGV-Chor das Lied „Baba Yetu“ mit Solosänger Jörg Wolk. Den Schlusspunkt setzten die Sänger mit „Dona Maria“ und „Merci, Cherie“ von Udo Jürgens. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.11.2018