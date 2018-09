Trickbetrügererbeuten 30 000 Euro

Viernheim.Trickbetrüger haben am Donnerstag mit dem altbekannten „Enkeltrick“ 30 000 Euro erbeutet. Am frühen Abend hatte sich ein Krimineller bei einer älteren Viernheimerin gemeldet und sich durch geschickte Gesprächsführung als ihr Enkel ausgegeben. Anschließend tischte er der Seniorin die Geschichte von einem angeblichen Unfall auf und dass er dringend Geld benötige.

Der Betrüger setzte die Rentnerin derart unter Druck, dass sie 30 000 Euro sowie Schmuck an eine bislang noch unbekannte Mittäterin übergab. Als die ältere Dame auf die Bank ging, um noch mehr Geld abzuheben, flog der Betrug schließlich auf, und die Polizei wurde alarmiert.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Masche: Der sogenannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Sie können dadurch hohe Geldbeträge verlieren oder sogar um ihre Lebensersparnisse gebracht werden.

Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähnlichen Formulierungen rufen die Betrüger an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund werden ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Computerkauf. Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt.

Oft werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht parat, wird er vom Anrufer gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben.

Nicht selten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann. „Auf diese Weise haben Enkeltrick-Betrüger in der Vergangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt.

Beachten Sie bitte folgende Tipps der Polizei:

Sollte sich bei Ihnen eine Person mit dieser oder einerähnlichen Vorgehensweise melden, seien Sie misstrauisch und unterrichten Sie bitte im Verdachtsfall sofort die Polizei unter Notruf 110. Diese steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Übergeben Sie niemals einer Ihnen unbekannten Person Geld.

Sprechen Sie unmittelbar mit Ihren nächsten Verwandten oder Bekannten über den Vorfall. Lozu / Pol

