Trickdieb ertappt und verurteilt

Fastnacht

Auf Futtersuche für die Fördergeld-Kuh

Kaum ist die Bäuerin aus dem Haus, tanzen Hühner und Kühe über den Hof. So gestaltete sich das Bild gestern beim Rathaussturm in Bürstadt unter dem Motto „Egal was war, egal was ist – ein kleiner Saustall macht viel Mist“. Die ...