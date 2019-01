Trickdiebinnen überlisten Seniorin

Viernheim.Zwei bislang unbekannte Frauen haben nach Polizeiangaben am Montagnachmittag ein Mehrfamilienhaus in der Georg-Büchner-Straße heimgesucht. Gegen 15.45 Uhr klingelten die beiden Täterinnen bei der 78-Jährigen und gaben an, zu Nachbarn zu wollen. Sie baten um Zettel und Stift für eine Nachricht. Die Viernheimerin ließ die Unbekannten in ihre Wohnung, wurde dann aber misstrauisch. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten den Haustürschlüssel, was die 78-Jährige bemerkte, als sie nach Besorgungen mit ihrem Mann gegen 18.45 Uhr nach Hause kam. Schmuck fehlte auch. Eine der mutmaßlichen Trickdiebinnen war etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und hatte dunkle Haare. Sie sprach Deutsch ohne Akzent und hatte ein auffallend hübsches Gesicht. Die Komplizin war korpulent, etwas größer, hatte dunkle Haare und trug Handschuhe. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 06252/70 60. pol/bur

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.01.2019