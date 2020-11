Trockene Räume erleichtern das Lernen

Viernheim.Der Verein Focus hat in Viernheims Partnerregion Silly ein neues Schulgebäude finanziert. Seit Beginn der Städtepartnerschaft unterstützt Focus die dortigen Schulen, etwa mit Bänken und Lernmaterialien sowie durch Schulspeisungen und die Fortbildung der Lehrer. „Der Bau einer komplett neuen Schule mit drei Klassenzimmern im Dorf Kiéré ist für Focus ein kostenintensives, aber notwendiges Projekt“, erklärt der Focus-Vorsitzende Klaus Hofmann.

Mit Beginn des neuen Schuljahres konnten mehr als 100 Kinder die neuen Räume nutzen. Bisher waren sie in einer sogenannten Strohdachschule untergebracht, die bei starken Regenfällen keinen Unterricht ermöglichte. Strohdachschulen sind Gestelle aus Holzstämmen, die mit Folien überzogen werden. Darauf liegt zur Fixierung Stroh. Das neue Gebäude mit seinen hellen Räumen, einer Schulküche, einer Toilettenanlage, 75 Schulbänken, Lehrertischen und Schränken kostete insgesamt 43 500 Euro und wurde durch Patenschaften finanziert.

Mit Photovoltaik ausgestattet

In Kiéré konnten Kinder mangels ausreichender Klassenräume bisher nur alle zwei Jahre eingeschult werden. Jetzt sind sämtliche sechs Klassenstufen der Grundschule in dem neuen Gebäude untergebracht. Die Schüler des Dorfes sind seit Beginn an der Initiative „Ein Kind – ein Baum“ beteiligt und betreuen inzwischen einen großen Hain an Obstbäumen. Die Schule ist mit einer photovoltaikbetriebenen Beleuchtungsanlage ausgestattet. Ingenieurin Eva Dayamba handelte beim Bauunternehmer diese Zusatzausstattung ohne Aufpreis aus. Nun können die Schüler auch nach Einbruch der Dunkelheit lernen.

Insgesamt fördert Focus in Silly 38 Grundschulen mit mehr als 7000 Schülern. Fast die Hälfte davon sind Mädchen. 27 Schulen in Silly können immer noch nur alle zwei Jahre neue Schüler aufnehmen. Der Verein Focus möchte in den nächsten Jahren weitere Strohdachschulen durch feste Gebäude ersetzen. Zusätzlich zu den Patenschaftsmitteln wollen die Verantwortlichen dazu entsprechende Anträge für eine staatliche Förderung stellen. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.11.2020