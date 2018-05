Trotz Pfarrer Eichlers Hattrick gewinnen die Imame 5:4

Anzeige

Viernheim.Fußball ist ein weltweit verbindendes Element. Das hat man schon vor einigen Jahren auch beim Christlich-Islamischen Dialog in der Region Bergstraße erkannt. So findet einmal im Jahr ein sportlicher Vergleich der etwas anderen Art statt. Das interreligiöse Kicken erlebte am Samstagvormittag in Viernheim seine siebte Auflage, zum ersten Mal war man in Viernheim zu Gast.

Auf dem Kunstrasen des Waldstadions schnürten die Pfarrer und die Imame einmal mehr ihre Fußballschuhe, um anschließend dem runden Leder mit großem Engagement hinterherzujagen. Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft von Viernheims Erstem Stadtrat Jens Bolze. Als Schiedsrichter fungierte Muzzaffer Karagöz, Vorsitzender des Ausländerbeirats.

Aus der Brundtlandstadt waren zudem Pfarrer Markus Eichler von der evangelischen Auferstehungsgemeinde und Gerd Baltes vom Lernmobil als Spieler mit von der Partie.