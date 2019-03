TSV Amicita landet den nächsten Coup

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim hat sich nach der langen Winterpause zum Favoritenschreck entwickelt. Nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den Tabellenzweiten TSG Lützelsachsen folgte gestern ein 3:0-Sieg beim drittplatzierten SC Rot-Weiß Rheinau. Damit schoben sich die Südhessen in der Tabelle weiter nach vorne.

Viernheims Trainer Uwe Beck schickte fast dieselbe Formation wie in der Vorwoche aufs Feld. Jason Linhoff ersetzte allerdings den verletzten Daniel Jakob. Linhoff war es dann auch, der früh für die Viernheimer Führung sorgte, als er Rot-Weiß-Keeper Batzler mit einem platzierten Schuss ganz alt aussehen ließ (6.). Daran hatten die Hausherren einige Minuten zu kauen, während bei den Gästen das Selbstvertrauen sichtbar wuchs.

Pech für die Rheinauer, dass Viernheims Keeper Tim Kahnert beim Kopfball von Röckel noch die Fingerspitzen an den Ball bringen konnte. Auf der Gegenseite schoss Timothy Wellenreuther das Leder freistehend am Tor vorbei. Barancek-Fischer verfehlte ebenfalls knapp den Ausgleich, während der Schuss von Viernheims Tim Stich an der Latte landete. Ähnlich erging es Rheinaus Bestem: Ali Chaouch scheiterte ebenfalls am Querbalken.

Nach der Pause versuchte Rheinau, schnell zum Ausgleich zu kommen, die Südhessen verteidigten ihre Führung aber mit Mann und Maus. Türme in der Abwehrschlacht waren Innenverteidiger Timo Bauer und Torhüter Kahnert. Besser machten es die Gäste, die den Vorsprung ausbauen konnten. Kapitän Laurenz Baaß hatte sich energisch durchgesetzt, den Querpass musste Wellenreuther nur noch einschieben (52.).

Die Hausherren waren danach weiter im Vorwärtsgang, allerdings ohne Konzept. Immer noch sollten hohe Zuspiele oder lange Pässe zum Erfolg führen, beim Abschluss fehlte dann das Schussglück. Immer wieder war ein Viernheimer im Weg. Die Entscheidung besorgten dann zwei Einwechselspieler. Timo Endres hatte nach Vorlage von Seedy Jobe keine Probleme, den 0:3-Endstand zu markieren.

Laudenbach – SG Viernheim 2:2

Die SG Viernheim kann in der Fußball-Kreisklasse A II Mannheim einfach nicht mehr gewinnen. Auch beim Aufsteiger SV Laudenbach reichte es nur zu einem 2:2. Dabei sahen die Südhessen schon wie die sicheren Sieger aus. Die Orangenen waren in Überzahl und lagen mit 2:1 in Führung, kassierten in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich.

Ihre besten Momente hatte die schwache, aber spannende Partie in der Anfangsphase und in den Schlussminuten. Tim Eitzer hatte Laudenbach früh in Führung gebracht (5.), Abdelassis Lebsir konnte aber umgehend ausgleichen (8.). Damit hatten beide Teams vorübergehend ihr Pulver verschossen.

In der 80. Minute dezimierten sich die Gastgeber dann durch eine Rote Karte. Viernheim nutzte die Überzahl und ging durch Lebsirs zweiten Treffer in Führung. Genau zehn Minuten lang durften die Orangenen auf den Sieg hoffen, ehe Silas Samba (90.+4) doch noch den Ausgleich markierte. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019