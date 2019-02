TSV Amicitia beweist Show-Talent

Die Moderatoren Jochen Hinz und Jaqueline Oehlschläger. © usler

Viernheim.Sie sind kein Fastnachtsverein, und doch stellt die Handballabteilung des TSV Amicitia eine der beliebtesten Fastnachtsveranstaltungen in Viernheim auf die Beine. Das ist enorme Arbeit, denn das Programm für die Fastnachtssitzungen stemmen die Handballer neben dem regulären Spielbetrieb.

Rund 80 Aktive sind bei den beiden ausverkauften Veranstaltungen auf und neben und hinter der Bühne im Einsatz. Es sind Spieler aus den Mannschaften, Funktionäre der Abteilung, Trainer, Betreuer oder einfach ehemalige Aktive, die beim Handball nur noch zuschauen.

Proben neben dem Training

Für ihren eigenen Programmpunkt ist jede Gruppe selbstverantwortlich, so wird vor oder nach dem Training mit Ball auch mal noch kurz eine Bühnenprobe eingeschoben. Abteilungsleiter Ralf Schaal schickt deshalb schon vor dem eigentlichen Programm ein großes Dankeschön an alle Mitwirken auf der Bühne und an alle Helfer im Hintergrund, ob Tänzer, Sänger, die Techniker an Licht und Ton oder die Damen in der Maske. Das größte Lob verdienen sich die beiden, die die gesamte Organisation der beiden Abende haben. Aber nicht nur das: Jaqueline Oehlschläger – als Moderatorin und bei den „sechs Göttinnen“ – und Jochen Hinz, der bei den „Pink Pants“ und den „Caros“ tanzt und in der AlessJo-Doppelbütt steht, wirken noch selbst bei den Progammpunkten auf der Bühne mit. su

© Südhessen Morgen, Montag, 25.02.2019