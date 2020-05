TSV Amicitia erledigt Hausaufgaben

Viernheim.Eigentlich wäre vor einer Woche die Saison in der Handball-Badenliga zu Ende gegangen, der TSV Amicitia Viernheim hätte zum Saisonfinale noch einmal vor sicherlich vollem Haus gegen den Meister TSV Birkenau gespielt. „Schade, wir hätten noch einige schöne Heimspiele gehabt“, meint denn auch der stellvertretende Abteilungsleiter der Südhessen, Ralf Schaal.

Mit Tabellenplatz drei im Abschlussklassement kann man bei den Viernheimern sehr gut leben, zumal es zum Saisonstart mächtig holperte. „Wir hatten dann aber eine beeindruckende Serie, die leider durch den Abbruch beendet wurde“, so Trainer Christian Müller, der seine Spieler aktuell mit Hausaufgaben ausgestattet hat: „Sie sollen sich fithalten, damit wir zum Start der Vorbereitung nicht bei Null anfangen müssen“, berichtet der Coach.

Schaal hofft indes, dass der Fahrplan, den der Deutsche Handball-Bund (DHB) seinen Vereinen und Landesverbänden an die Hand gegeben hat, umgesetzt werden kann. „Wenn es so klappt, wie es sich der DHB vorstellt, würden wir im September mit der neuen Runde beginnen. Entsprechend laufen bei uns auch die Planungen. Wir wissen jedoch auch, dass es durchaus passieren kann, dass wir kurzfristig umplanen müssen“, so der Funktionär.

Wichtiger Osada-Cup

Gleiches gilt auch für den traditionellen Helmut-Osada-Cup, der vom 7. bis zum 9. August stattfinden soll. „Noch steht das Turnier. Wir warten jetzt darauf, dass die hessische Landesregierung Großveranstaltungen, die ja noch bis zum 31. August verboten sind, definiert. Wenn es heißt, 100 Personen sind eine Großveranstaltung, dann müssen wir absagen. Wenn es 500 wären, dann könnte der Osada-Cup stattfinden“, erläutert Schaal. Eine Absage des traditionellen Saisonvorbereitungsturniers, zu dem bereits wieder die gleichen Mannschaften wie letztes Jahr gemeldet haben, also unter anderem wieder Drittligist Großsachsen und die Liga-Rivalen Heddesheim, Friedrichsfeld und Hockenheim, würde den TSV Amicitia hart treffen. „Das Turnier trägt zu einem großen Teil zu unserem Saisonetat bei. Genauso wie unsere anderen Veranstaltungen und vor allem unsere Sponsoren“, betont Schaal.

Personell haben die Viernheimer ihre Hausaufgaben auf alle Fälle erledigt: Den Abgängen Marcel König (pausiert), Holger Hubert (tritt kürzer), Pal Megyeri (Laufbahnende) und Leon Schaal (TSV Birkenau II) stehen drei Neuzugänge gegenüber. Vom TV Knielingen kehrt Sven Walther zurück, der bereits in der Saison 2017/18 für die Südhessen auf Torejagd gegangen ist. „Er ist ein hervorragender Spieler und wir sind froh, dass er wieder zu uns kommt“, betont Schaal. Walther stammt aus Worms, studiert aber noch in Karlsruhe, weshalb Knielingen als Verein einfach näher lag. Inzwischen neigt sich sein Studium dem Ende entgegen, die Präsenzzeit ist reduziert, so dass nun wieder ein Engagement in Viernheim möglich war. Vom Drittligisten SG Leutershausen kommt Linkshänder Ernst Mantek und soll im rechten Rückraum für Torgefahr sorgen. Müller kennt Mantek noch aus gemeinsamen Drittliga-Zeiten in Nußloch, was die Verpflichtung vereinfachte. Vom Badenligisten SG Leutershausen II wechselt Felix Hildenbeutel nach Viernheim, der vor allem in der Deckung für Stabilität sorgen soll, aber auch als Werfer stark ist. „Ich denke, wir sind gut aufgestellt und wollen in der nächsten Saison oben angreifen“, gibt sich Schaal optimistisch. me

