Anzeige

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim ist vor zehn Tagen mit einem glücklichen, aber verdienten 4:2-Heimerfolg über die Reservemannschaft der TSG Weinheim in die zweite Pokalrunde des Fußballkreises Mannheim eingezogen. Dort wartet am morgigen Sonntag (17 Uhr) mit dem SC 08 Reilingen nun ein weiterer Ligakonkurrent. Gespielt wird im Viernheimer Waldstadion.

Für die Blau-Grünen ist es bereits das fünfte Pokalspiel der noch jungen Saison, denn dreimal war die junge Truppe von Trainer Uwe Beck schon auf Verbandsebene gefordert. In der dritten Runde des BFV-Pokals kam am vergangenen Sonntag bei der 0:4-Niederlage gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim das erwartete Aus (wir berichteten). Auf Kreisebene würden die Südhessen aber gerne noch ein paar Spiele bestreiten. Dazu muss natürlich ein Heimsieg über die Reilinger her.

Der Test beim Landesliga-Aufsteiger SG Hemsbach am Donnerstag kann allerdings nicht als Gradmesser dienen. Die Verantwortlichen gaben dabei in erster Linie Akteuren aus dem zweiten Glied die Chance, auf sich aufmerksam zu machen.