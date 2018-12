TSV Amicitia gewinnt A-Pokal-Konkurrenz

Viernheim.In Viernheim fanden die Entscheidungen der Herren-Pokalwettbewerbe statt. In vier Konkurrenzen traten je vier Mannschaften im Halbfinale und Finale an. Der TSV Amicitia war dabei mit zwei Mannschaften in der Herren A- und B-Konkurrenz vertreten.

In der Herren-A-Entscheidung hatten sich die zweite Mannschaft des TTC Weinheim sowie die ersten Mannschaften der DJK Vogelstang, des TTV Weinheim-West und des TSV Amicitia Viernheim für das Pokalhalbfinale qualifiziert. Durch das nicht Antreten des TTV Weinheim-West entschied die Auslosung, welche Mannschaft sich über einen direkten Finaleinzug freuen durfte, während die anderen Mannschaften darum kämpfen mussten.

Entscheidungsspiel sichert Finale

Den direkten Finaleinzug bekam die DJK Vogelstang zugelost, was ein spannendes Halbfinale zwischen dem TSV Amicitia Viernheim und dem TTC Weinheim 2 versprach. In den ersten Einzeln des Halbfinales konnten Daniel Maus und Erik Winkenbach die Viernheimer mit 2:0 in Führung bringen. Darauf verpasste Marcel Tröger den Sieg über den Weinheimer Daniel Berbner knapp im fünften Satz. Auch das Doppel verlor Viernheim knapp zum 2:2-Ausgleich der Weinheimer. Maus konnte auch sein zweites Einzel gewinnen, während Tröger sich erneut geschlagen geben musste. Beim Stand von 3:3 kam es dann zum Entscheidungsspiel zwischen Winkenbach und Berbner, indem Winkenbach den Finaleinzug sicherte.

Im Finale ging es dann gegen die DJK Vogelstang. Der Viernheimer Patrick Beck schaffte es gegen Francesco Maragioglio klar zu gewinnen. Maus hatte im zweiten Spiel gegen Paul Rebsam mehr Probleme, schaffte es aber trotzdem den Punkt für die Viernheimer zu holen. Tröger besiegte Robert Hackmann klar in drei Sätzen. Im Doppel konnte Viernheim den Pokalsieg mit 4:0 klar machen.

Spannende Begegnungen

Im ersten Halbfinale in der B-Pokalkonkurrenz trat der TTC Weinheim 3 gegen den TSV Amicitia Viernheim 2 an. Während sich der Viernheimer Dennis Dolshenko gegen Hans-Jörg Klump geschlagen geben musste, konnten die anderen beiden Viernheimer Tim Trobisch und Ampathe Ba gewinnen. Mit einer 2:1-Führung ging es für die ersatzgeschwächten Viernheimer in das Doppel. Dieser Punkt ging jedoch im vierten Satz an die Weinheimer. Im weiteren Verlauf mussten sich die beiden Viernheimer Ba und Trobisch auch in ihren Einzeln geschlagen geben. Dolshenko schaffte es zwar noch sein zweites Einzel zu gewinnen, jedoch reichte das nicht für den Finaleinzug der Viernheimer. Im Finale traf dann der TTC Weinheim auf die DJK Käfertal. Über den Pokalsieg konnte sich am Ende die DJK Käfertal freuen.

Im Finale der C-Konkurrenz auf die zweite Mannschaft des DJK Käfertals auf den LSV Ladenburg 2. Beim Stand von 2:2 waren es die Ladenburger, die durch zwei Punkte von Sorau und Fink im fünften Satz den Pokalsieg des LSV Ladenburg 2 sichern konnten. Die letzte Pokalentscheidung in der D-Konkurrenz machten der SV Neckarau und die DJK St. Pius unter sich aus. Beim 4:0-Sieg des DJK St. Pius blieb der TSV Neckarau im Finale chancenlos. red

