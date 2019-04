TSV Amicitia gewinnt Pokal nach schwachem Start

viernheim.Erst in der Verlängerung konnte Kreisligist TSV Amicitia Viernheim das Finale des Kreispokals Mannheim gegen Außenseiter TSG Rheinau für sich entscheiden. Entsprechend groß war der Jubel, als Mannschaftskapitän Laurenz Baaß bei der Siegerehrung den gläsernen Pokal in den wolkenlosen Himmel recken durfte. Die favorisierten Viernheimer mussten gegen den unterklassigen Gegner einige Umstellungen vornehmen.

Philipp Haas aus der zweiten Garnitur, Tim Stich von den A-Junioren und John Wells aus der Privatmannschaft standen in der Startformation. Letztendlich war aber die fehlerhafte Vorstellung der Blaugrünen dafür verantwortlich, dass das Rheinauer Gehäuse nicht ernsthaft in Gefahr geriet. So kamen die Mannheimer immer besser in die Partie und gingen in der 20. Minute in Führung. Ein Eckball wurde mit dem Kopf verlängert und Marcel Ghirastau drückte das Leder über die Linie. Rheinau strotzte vor Selbstvertrauen und war dem 2:0 näher als der Favorit dem Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Blaugrünen keine nennenswerten Chancen herausspielen. TSG-Keeper Umren Paymaner musste nur beim Schuss von Timothy Wellenreuther eingreifen, verbrachte ansonsten einen geruhsamen Nachmittag. Den Viernheimern drohte eine Blamage, ehe Baaß mit einem direkt verwandelten Freistoß den Ausgleich erzielte und so die Verlängerung ermöglichte. In der Extrazeit schwanden den Rheinauern die Kräfte, während der TSV Amicitia einen Klassenunterschied herstellte. Dabei half der schnelle Führungstreffer, den Baaß per Elfmeter markierte (92.), nachdem Wellenreuther gefoult worden war. Danach vergaben Wells und Thomas Sturn zwei hochkarätige Torchancen. Die Entscheidung besorgte schließlich Wells, der eine Flanke toll verarbeite und zum 3:1 erfolgreich war. Kapitän Kevin Achtstetter flog nach einem Foulspiel mit der gelb-roten Karte vom Platz (115.). Jubelszenen beim Sieger nach dem Abpfiff, während die unterlegenen Rheinauer enttäuscht auf den Boden sanken.

Bei der Siegerehrung war dann aber der Stolz über Platz zwei zurückgekehrt. Neben Silbermedaillen bekamen die Kicker aus dem Süden Mannheims einen Scheck über 750 Euro überreicht. Viernheim bekam die doppelte Summe, Goldmedaillen und den gläsernen Pokal. JR

