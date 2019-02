TSV Amicitia gibt Punkte kampflos ab

Viernheim.Für Neuling TSV Amicitia Viernheim endeten die Spiele der Futsal-Liga Baden wenig erfreulich. Die Blau-Grünen traten zur abschließenden Partie in der Uni-Sporthalle Neuenheim nämlich nicht an, Gegner FSC Philippsburg nahm daher kampflos die drei Punkte mit und vertrieb sich schließlich die Zeit mit einem Trainingsspielchen.

Jubeln konnten dagegen die Kicker des Gehörlosensportvereins (GSV) Karlsruhe, die sich souverän den Titel sicherten. Mit einem abschließenden 17:1-Erfolg gegen den FSV Dornberg beendeten die Jungs aus der Fächerstadt die Saison 2018/2019 ohne Niederlage und einem Torverhältnis von 53:14. Die Spezialisten, die vor zwei Wochen erst Deutscher Meister der Gehörlosen wurden, feierten aber nicht nur die Meisterschaft in Baden, sondern auch den Aufstieg in die Futsal-Regionalliga Süd.

Vizemeister wurde der ASC Neuenheim, der sich nach einem hart umkämpften 6:4 gegen Spartak Mannheim sowie einem 17:2-Sieg gegen den FSV Dornberg Rang zwei sichern konnte. Auf Rang drei landete der FSC Philippsburg.

Vizepräsident lobt Integration

Im Anschluss an das abschließende Spiel ehrte der Vizepräsident des Badischen Fußballverbandes (bfv), Rüdiger Heiß, der auch Vorsitzender der bfv-Futsal-Kommission ist, die erfolgreichen Mannschaften. „Es ist toll, dass wir in dieser Saison wieder eine Futsal-Liga hatten. Danke an alle, die dazu beigetragen haben“, sagte Heiß.

Es werde derzeit viel über Inklusion diskutiert, erklärte Rüdiger Heiß, diese Liga habe gezeigt, wie sie verwirklicht werden könne. Auch in puncto Integration sei gute Arbeit geleistet worden, betonte der bfv-Vizepräsident und verwies damit auf die zahlreichen Spieler mit ausländischen Wurzeln. JR

