viernheim.Scheibenschießen in Sandhofen. Die Partie zwischen dem Sport- und Kulturverein (SKV) und dem TSV Amicitia Viernheim II endete mit einem 5:5-Unentschieden – sehr zur Freude der Zuschauer. Zehn Treffer in 90 Minuten sieht man schließlich nicht alle Tage. Dabei hatten die Gäste zur Pause noch mit 4:1 in Führung gelegen und sahen bei einem Zwei-Tore-Vorsprung vier Minuten vor dem Ende schon wie der sichere Sieger aus. Sandhofen legte aber einen fulminanten Endspurt hin und schaffte doch noch den Ausgleich.

Die Südhessen erwischten im hitzigen Kick bei sommerlichen Temperaturen den besseren Start, gingen schon nach zwei Minuten durch Tim Schörghofer in Führung. Sandhofen antwortete allerdings recht schnell durch Stefan Blaszczyk (11.) mit dem Ausgleich. In der Folge übernahmen die Südhessen das Kommando und nutzten auch ihre Torchancen so konsequent wie noch nie in dieser Saison. Laurenz Baaß sorgte für die erneute Führung (21.). Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhten Robin Englert (30.) und Sebastian Heinrich (42.).

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierten die jungen Viernheimer das Geschehen. Als nach einer Stunde Robin Englert mit seinem zweiten Treffer sogar auf 1:5 (59.) erhöhte, war die Frage nach dem Sieger scheinbar schon beantwortet. Sandhofen, das zuletzt drei souveräne Siege gefeiert hatte, wollte sich damit aber nicht abfinden und drehte plötzlich mächtig auf.