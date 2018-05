Anzeige

Auch die Hausherren blieben im Angriff vieles schuldig. Dabei hat man mit Chrisovalantis Davanis einen Goalgetter in seinen Reihen. Enosis setzt unter Trainer Sotirius Kiritsis aber eher auf eine sattelfeste Deckung, hat mit erst 23 Gegentreffern in 24 Partien die beste Defensive der A-Klasse. Und mit einer guten Abwehr holt man bekanntlich Titel. So genügte gestern der Treffer von Avdo Gutic (7.) zum Sieg. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 07.05.2018