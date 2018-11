TSV Amicitia II überrascht positiv

Viernheim.Die beiden Viernheimer A-Ligisten haben unterschiedliche Ergebnisse abgeliefert. Während die Reserve des TSV Amicitia bei Croatia Mannheim überraschend mit 1:0 drei Punkte entführte, gab es für die SG Viernheim in der Nachbarstadt Heddesheim bei der 0:2-Niederlage nichts zu erben. Nur gut, dass die Abstiegsfrage jetzt schon entschieden ist, nachdem Hemsbach II abgemeldet hat und die LSV Ladenburg bisher nicht ligatauglich ist.

Heddesheim II – SG Viernheim 2:0

Die SG Viernheim setzt ihre Serie der sieglosen Spiele fort. Beim Tabellenzweiten FV Fortuna Heddesheim II wehrten sich die Orangenen zwar nach Kräften, standen am Ende aber schon zum siebten Mal in dieser Saison mit leeren Händen da.

Andreas Heiser brachte die favorisierten Hausherren früh in Führung (14.), danach ließen die Heddesheimer die Zügel schleifen. Bis zum Seitenwechsel war wenig guter Fußball zu sehen. Die Südhessen witterten angesichts des knappen Rückstands bis in die Schlussminuten Morgenluft, ehe erneut Heiser (88.), der in der Jugend auch für den TSV Amicitia spielte, mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte.

SG Mannh. – TSV Amicitia II 0:1

1:0 ist auch gewonnen – so lautet eine alte Fußballerweisheit. Mit diesem Ergebnis siegte die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim bei der zuletzt erfolgreichen SG Croatia Mannheim und tauschte mit dem Gegner den Tabellenplatz.

In der ersten Halbzeit war es ein Spiel mit großem Einsatz von beiden Seiten, aber ohne Treffer. Das entscheidende Tor erzielte Miguel Angelo Ferreira Mauricio in der 68. Minute. Damit sicherte der dribbelstarke Angreifer seinem Team drei wichtige Punkte, durch die es den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt hat. Die Abwehr vor Niklas Falkenstein, der als gelernter Innenverteidiger erneut zwischen den Pfosten stand und die Kapitänsbinde trug, war in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Außerdem stand den Viernheimern mehrfach das nötige Quäntchen Glück zur Seite. JR

