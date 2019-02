TSV Amicitia II und SG Viernheim verlieren

Viernheim.Die beiden Viernheimer A-Ligisten mussten in ihren Testspielen am Wochenende Niederlagen hinnehmen. Die SG Viernheim verlor ihr Freundschaftsspiel beim hessischen C-Ligisten SG Hüttenfeld verdient mit 1:2. Auch die Reserve des TSV Amicitia zog den Kürzeren, unterlag im heimischen Waldstadion dem rheinhessischen B-Ligisten SV Normannia Pfiffligheim mit 4:5.

Die SG Viernheim hat nach der Niederlage bei der höherklassig spielenden FSG Riedrode auch die Partie in Hüttenfeld verloren. Die Gastgeber, die in der C-Klasse auf Meisterkurs sind, waren dabei das bessere Team, spielten schnörkellos in die Spitze und waren deutlich agiler, während die Orangenen durch Fehlpässe und Abwehrschwächen auffielen.

Dazu kam noch das Verletzungspech der Gäste aus Viernheim: Trainer Ümit Erdem musste schon in der ersten Halbzeit zweimal frühzeitig auswechseln, zudem fehlten ihm die beiden Innenverteidiger. Immerhin stand wieder Torhüter Dennis Steiner zwischen den Pfosten, der mit guten Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte.

Beim ersten Gegentreffer sah er aber schlecht aus, als er den Ball verfehlte. So konnte Julius Klute das Leder ins leere Tor schieben. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Andreas Ruenger auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kamen die Viernheimer besser ins Spiel, es reichte aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Giacomo Manniello (66.).

Nicht viel besser erging es dem Ligakonkurrenten TSV Amicitia II. Die Reserve der Blau-Grünen lieferte zuhause gegen den SV Normannia Pfiffligheim (B-Klasse Alzey-Worms Süd) ein torreiches Testspiel ab. Leon Klinke sorgte in der vierten Minute für die die frühe Führung der Hausherren. Danach zogen die Gäste aber auf 1:4 davon.

Kurz vor der Halbzeitpause verkürzte Marvin Nehrig auf 2:4. Die Rheinhessen konnten in der 55. Minute den alten Abstand wieder herstellen. In der Schlussphase kamen die Gastgeber durch Treffer von Philipp Haas (87.) und Giuliano Ragni (89.) noch einmal auf 4:5 heran. JR

