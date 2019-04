TSV Amicitia lernt beim Wasserball dazu

Viernheim.Zum Abschluss ihrer Runde erlebten die D-Jugendhandballer des TSV Amicitia eine besondere Trainingseinheit: Die Viernheimer waren zu Gast bei der Wasserballabteilung der SGW Leimen/Mannheim. Nach der Begrüßung durch die beiden Wasserball-Trainer Nils und Simeon begann die Trainingseinheit im Becken mit dem Warmschwimmen. Die Jugendteams beider Vereine wurden dann aufgeteilt: Nils kümmerte sich um die Handballer, Simeon um die Wasserballer. Mit dem Wasserball wurde das Schwimmen mit Ball, Ballbehauptung, Wurfarmhaltung und Passen geübt – alles im Wasser und in Bewegung, ohne unterzugehen. Wie auch beim Handball musste der Torhüter eingeworfen werden, nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten das die Handballjungs ganz gut meistern. Mit Positionswürfen und Positionsaufstellung ging es weiter. Nach dieser Einheit stand das Trainingsspiel auf dem Programm, die Handballer forderten die Wasserballer heraus. Zu Anfang taten sich die Hallensportler etwas schwer, mehr aber in der Defensive wie in der Offensive.

Nach vorne ging es flüssig, der Ball lief gut durch die Reihen, die Viernheimer Jungs kamen sogar zu einigen Torabschlüssen. In der Defensive waren die Handballer zu zaghaft, was sich erst nach den Instruktionen des Trainers ändern sollte: Im Wasserball darf der ballführende Gegner nämlich untergetaucht werden.

Das ließen sich die Handballer nicht zweimal sagen. Auch die Wasserballer hatten sichtlich Spaß daran, die Viernheimer unterzutauchen. Nach dem knappen 5:3-Sieg für die Wasserballer wurden die Mannschaften gemischt für das Abschlussspiel, in dem Experten und Neulinge gemeinsam antraten. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019