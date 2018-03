Anzeige

Das halbe Dutzend ist voll

Der TSV Amicitia setzte trotz der klaren Führung sein Spiel konzentriert fort, Hemsbach hatte nichts entgegenzusetzen. Fast folgerichtig erhöhte Englert nach einer knappen Stunde auf 5:0. Trainer Uwe Beck brachte mit Falkenstein und Sommer zwei frische Kräfte. Und die zweite Einwechslung machte sich gleich bezahlt: Als es Freistoß für den TSV Amicitia gab, legte sich Sommer den Ball zurecht und zirkelte ihn aus 30 Metern zum 6:0-Endstand in den Winkel (75.). „Endlich haben sie gezeigt, zu was sie in der Lage sind“, freute sich Trainer Beck. su

© Südhessen Morgen, Montag, 26.03.2018