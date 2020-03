TSV Amicitia macht Spaß

Viernheim.Der Fußball-Kreisligist TSV Amicitia ist perfekt aus der Winterpause gekommen. Nach mehrwöchiger Vorbereitung und vielen Testspielen ist den vom Verletzungspech geplagten Viernheimern mit dem 4:0-Heimsieg gegen den MFC 08 Lindenhof ein perfekter Punktspielstart gelungen. Da Tabellenführer Rheinau und auch Wallstadt ihre Spiele verloren, konnten die Südhessen Boden gutmachen und sich auf Platz drei schieben, drei Punkte hinter Rang eins.

Auf Viernheimer Seite fehlte mit den verletzten Laurenz Baaß, Daniel Schmitt, Timo Endres, Timothy Wellenreuter, Thomas Sturn und dem gesperrten Fathbard Beluhlaj praktisch eine halbe Mannschaft. Angeführt von Routinier Patrick Marschlich zeigte sich das junge Team aber vom Anpfiff weg in toller Form.

Auf dem Kunstrasenplatz des Waldstadions boten die Gastgeber eine starke Leistung und waren Herr im Haus. Das Team von Trainer Marc Willems ließ den Gästen nur selten Luft zum Verschnaufen, trotzdem hatten auch die biederen Lindenhofer einige Torchancen.

Wieder mit dem agilen John Wells im Sturmzentrum strahlten die Blau-Grünen aber die größere Torgefahr aus. Trotzdem dauerte es bis zur 33. Minute, ehe Torjäger Wells sein Team in Führung brachte. Zuvor hatten Jugendspieler Moritz Hofmann, der ein starkes Punktspieldebüt in der ersten Mannschaft gab, sowie zweimal Jason Linhoff, gute Möglichkeiten ausgelassen.

Schmitt besorgt Vorentscheidung

Nach der Pause wurde die Partie noch einseitiger, die Gäste kamen so gut wie nicht mehr vor das Tor von Tim Kahnert. Der verlebte jetzt einen ruhigen Nachmittag. Auf der anderen Seite war deutlich mehr Betrieb. Für die Vorentscheidung sorgte Julien Schmitt aus dem eigenen Nachwuchs, der zum 2:0 einköpfen konnte (52.), nachdem Wells die Latte getroffen hatte.

Die Spiellaune wurde auch in der Folge belohnt, wobei nicht alle Torchancen genutzt wurden. So kam Lindenhof mit einer einigermaßen erträglichen Niederlage davon. Der neue Gästetrainer Patrick Heizmann hätte sich einen besseren Einstand gewünscht. So aber musste er mit ansehen, wie die Gastgeber mehrere viel versprechende Angriffe starteten. Bei seinem zweiten Treffer wurde Wells von Schmitt präzise freigespielt (70.). Drei Minuten vor dem Abpfiff setzte der emsige Jason Linhoff den Schlusspunkt zum 4:0. JR

