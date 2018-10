TSV Amicitia muss zittern

Viernheim.Am Ende haben die Handballer den Sieg fast aus der Hand gegeben. Die komfortable Führung schmolz in der Schlussphase zusammen, so dass der TSV Amicitia einen 31:30-Sieg bei der HSG St. Leon/Reilingen retten musste.

Nach ausgeglichener Anfangsphase diktierte Viernheim das Geschehen. Das Team von Frank Herbert zog dank perfekter Angriffe von 4:5 auf 4:11 davon. Die Gastgeber konnten in der Folge zwar verkürzen, kamen aber nicht näher als auf drei Treffer heran. Die Gäste legten nochmals zu, so dass beim 12:18 die Seiten gewechselt wurden. In der zweiten Hälfte agierte Viernheim zu hektisch, die HSG kämpfte sich auf 25:28 heran. Herbert und Geisler erhöhten im Gegenzug auf 25:30.

150 Sekunden vor Schluss traf Geisler zum 26:31, der TSV Amicitia sah wie der sichere Sieger aus. Da fühlten sich die Viernheimer wohl zu sicher: Innerhalb von Sekunden kassierten sie zwei Gegentore zum 28:31. Dann verloren die Spieler den Ball, die HSG verkürzte auf 29:31. In der Schlussminute schenkten die Südhessen den Ball erneut her, und es stand 30:31. Viernheim spielte ins Seitenaus, die HSG kam in Ballbesitz und warf aufs Tor. Raul Lazaro Garcia parierte zwar, aber es gab Freiwurf für die HSG. Der TSV Amicitia musste zittern, konnte sich aber auf den Keeper verlassen, der den Viernheimern die Punkte sicherte.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Raul Lázaro Garcia; Jan Willner 3, Ronny Unger, Sebastian Knierim 2, Julius Herbert 2, Robin Helbig 2, Dymal Kernaja 7/3, Philipp Oswald 1, Jannik Geisler 8, Leon Schaal, Tobias Seel 2, Holger Hubert 4, Marcel König. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018