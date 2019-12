TSV Amicitia nun auf Platz fünf

Viernheim.Die Handballherren haben auch das dritte Spiel, das sie in der Waldsporthalle ausgetragen haben, für sich entschieden. Durch den 29:25-Erfolg gegen die SG Stutensee-Weingarten ist der TSV Amicitia nun auf den fünften Tabellenplatz geklettert.

Die Badenliga-Herren starteten hervorragend in die Partie und legten durch Rech, Unger, Hubert und Oswald ein 4:0 vor. Die Gäste, die mit nur acht Feldspielern angereist waren, fanden danach aber besser in die Partie und legten ihrerseits eine Serie hin. Nach zwölf Minuten lagen die Gäste zum ersten Mal mit 4:5 in Führung, weil es die Viernheimer acht Minuten lang nicht schafften, ein Tor zu werfen.

Bewährte Taktik

Bis zum 8:9 lief der TSV Amicitia dem Rückstand hinterher. Doch die Gastgeber legten dann vor der Pause noch mal zu: Erst glich Rech zum 9:9 aus, dann warfen Müller, Unger und Rech die Farben der Blau-Grünen wieder nach vorne zum 13:9-Halbzeitstand. Die Trainer Christian Müller und Mirco Ritter setzten bei der Partie erneut auf die bewährte Taktik, so lange wie möglich mit so wenig Spielern wie möglich auszukommen.

Die beiden Übungsleiter vertrauten auch im zweiten Durchgang zunächst ihrer Stammformation in der nur acht Akteure auf der Platte standen. Die Viernheimer taten auf dem Feld nur das Nötigste, während sich die Gäste um den Anschluss bemühten.

Bei einem Stand von 18:16 waren diese gerade am Drücker, da musste Abwehrchef Nils Pollmer mit der dritten Zeitstrafe vorzeitig das Spiel beenden (42.). So dezimiert schafften es die SG Stutensee-Weingarten in der Waldsporthalle nicht mehr, die Südhessen ernsthaft zu gefährden.

Der TSV Amicitia stellte in der Folge den Abstand wieder auf vier Treffer (21:17) und erhöhte dann durch Rech und Willner auf 23:17. Damit war die Partie eigentlich schon entschieden. Den Vorsprung verwalteten die TSV-Amicitia-Mannen clever und ließen ihre Gegner in den restlichen zehn Minute nicht mehr näher als drei Treffer herankommen.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Dennis Hoffmann; Florian Rech (7), Jan Willner, Ronny Unger, Robin Unger (6/2), Justus Mehl (3), Robin Helbig, Philipp Oswald (4), Christian Best, Rouven Müller (3), Holger Hubert (5), Marcel König.

