TSV Amicitia präsentiert die Zukunft

Viernheim.Es ist ein beeindruckendes Bild: Knapp 350 Fußballer marschieren nacheinander ins Waldstadion ein und formieren sich auf dem Rasen. Vor dem ersten Kreisligaspiel der ersten Herren-Mannschaft stellen die Fußballer des TSV Amicitia bei der Saisoneröffnung alle Teams vor – angefangen von den Bambini über die Mädchenmannschaften bis hin zu den aktiven Kickern.

Nur die Frauenmannschaften sind wegen einer Turnierteilnahme in Frankreich nicht dabei. Eltern, Geschwister und Fans haben auf der Tribüne Platz genommen, als die Saisoneröffnung mit den Jüngsten beginnt. Die Bambini der Jahrgänge 2012 und 2013 winken teils schüchtern, teils stolz vom Hauptfeld zu den Zuschauern. Und dann laufen nacheinander alle Teams ins Stadionrund ein. Gleich vier F-Junioren-Mannschaften werden in der Saison 2018/19 ihr fußballerisches Können bei Spieltagen austesten.

Im Rundenbetrieb sind vier E-Junioren-Mannschaften vertreten, hier kicken die Jahrgänge 2009 und 2008. Das fünfte Team dieses Jahrgangs sind die E-Juniorinnen, da spielen allerdings auch jüngere Mädchen (bis Jahrgang 2012) mit. Drei Jungen-Teams haben die Blau-Grünen bei den D-Junioren gemeldet, die D1 spielt dabei um den Einzug die Kreismeisterrunde. Die D-Mädchen spielen in der Landesliga und haben einen Platz unter den Top Drei angepeilt. Die C2-Junioren in der Kreisliga und die C1-Junioren in der Landesliga wollen wie in der vergangenen Saison eine gute Rolle in ihren Ligen spielen.

Die Mädchen der Jahrgänge 2004/05 haben dagegen höhere Ziele: Sie streben die Meisterschaft in der Landesliga an. Auch die B2-Jungs peilen den Aufstieg an, möchten es von der Kreisliga in die Landesliga schaffen. Tiefstapeln ist bei der B1 angesagt, als Saisonziel wurde der Klassenerhalt in der Verbandsliga ausgegeben. Die B-Juniorinnen, ebenfalls in der Verbandsliga, wollen um die Meisterschaft mitspielen. Eine Platzierung im oberen Bereich ist auch die Vorgabe für den ältesten Jugendjahrgang 2000 und 2001.

Die A-Junioren wollen sich in der Verbandsliga erneut gut verkaufen. Als Letztes kommt ein Teil des Seniorenkaders ins Stadion. 42 Fußballer, davon 38 mit Viernheimer Wurzeln oder eine fußballerische Vergangenheit in Viernheim, stehen für die beiden Mannschaften in der Kreisliga und der A-Klasse zur Verfügung. Bevor die erste Mannschaft aber ihr erstes Punktspiel austrägt, wird erst ein Gruppenfoto auf der Tribüne aufgenommen. Gar nicht so einfach, die knapp 350 Fußballer und alle Trainer auf das Bild zu bekommen. Und dann sind erst noch die Nachwuchsspieler am Ball: Die E-Junioren dürfen im Einlagespiel ihr Können zeigen. Die Bambini haben inzwischen die Hüpfburg und die Spielstationen entdeckt. Die Stadtjugendförderung unterstützt sie mit einem Rahmenprogramm. Die Nachwuchskicker haben Spaß, auch wenn kein Ball im Spiel ist.

Info: Weitere Informationen unter www.tsv-amicitia-fussball.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018