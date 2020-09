TSV Amicitia profitiert

Viernheim.Einer von 100 Spendenschecks geht an den TSV Amicitia: Bei der Spendenaktion von Krombacher wurde den Triathleten eine Summe von 2500 Euro zugesprochen. Marcus Brenneis, Außendienstmitarbeiter der Brauerei, überreichte die Spende nun an Abteilungsleiter Jürgen Thome.

Das Auswahlgremium von Krombacher honoriert damit die Sportler- und Nachwuchsförderung, das ehrenamtliche Engagement sowie den Integrationssport der Abteilung. „Wir freuen uns über diese unverhoffte Unterstützung“, bedankte sich Jürgen Thome, „wir werden das Geld in den laufenden Trainingsbetrieb fließen lassen.“ Rund 300 Sportler sind derzeit bei den Triathleten aktiv, darunter rund 80 Kinder und Jugendliche. Der Aus- und Weiterbildung der jungen Sportler in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen gilt das Augenmerk, damit der Nachwuchs später in den Ligen der Erwachsenen starten kann. Sportliches Aushängeschild ist das Damen-Team, das seit 2014 in der Ersten Triathlon-Bundesliga startet. Das zweite Team ist in die Zweite Bundesliga aufgestiegen. Überregional bekannt ist der TSV Amicitia durch den V-Card Triathlon, der seit 1984 durchgeführt wird. Unzählige Helfer sind an den Wettkampftagen im Einsatz.

Ein weiteres wichtiges Anliegen des Vereins ist zudem die Inklusion von Sportlern mit Handicap. Das spiegelt sich vor allem durch die Ausrichtung der Deutschen Paratriathlon-Meisterschaften im Super-Sprint im Rahmen des V-Card-Triathlons wider sowie im Inklusionslauf, der alle zwei Jahre zugunsten des Hospizvereins stattfindet.

Gemeinnützige Institutionen

Die Krombacher-Spendenaktion gibt es seit 2003. Dabei wird eine Gesamtsumme von 250 000 Euro in 100 Spenden zu je 2 500 Euro aufgeteilt. Die Spendenvorschläge kommen von den Verbrauchern und Institutionen selbst. Rund 1300 gemeinnützige Institutionen, Organisationen und Vereine konnten seitdem begünstigt werden. Sie engagieren sich in verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, der Behinderten- und Seniorenhilfe sowie im Natur-, Umwelt- und Tierschutz. Bisher haben Krombacher-Mitarbeiter im Außendienst mehr als 3,5 Millionen Euro überreicht. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.09.2020