Viernheim. Der Helmut-Osada-Cup fällt in diesem Jahr aus. Die Handballabteilung des TSV Amicitia teilt in einer Presseerklärung mit, dass das traditionsreiche Vorbereitungsturnier, das vom 7. bis 9. August in der Waldsporthalle stattfinden sollte, abgesagt wird. Die 23. Auflage steigt somit voraussichtlich erst im kommenden Jahr.

Mit der Freigabe des Mannschaftswettkampfsports durch das

...