TSV Amicitia siegt im Schongang

Erst durch die Einwechslung von Daniel Limonciello zur Pause kam mehr Schwung in die Aktionen der Platzherren. So hätte der Routinier selbst gleich für die Führung sorgen können, sein Kopfball landete aber an der Latte. Philipp Haas verfehlte kurz darauf das Gästetor knapp. Danach geriet sich der Angreifer aber mit seinem Gegenspieler in die Haare, Schiedsrichter Christos Uzunidis beließ es aber bei Ermahnungen für beide Kontrahenten.

In der 55. Minute brandete erstmals Torjubel im Waldstadion auf. Robin Englert konnte sich beim Führungstreffer die Ecke aussuchen. Danach taten sich die Viernheimer aber weiter schwer, auch weil man immer noch viele Chancen ausließ. Beim Weitschuss von Haas zeigte Morelli eine tolle Parade. Das erlösende 2:0 markierte der eingewechselte Tim Schörghofer (82.), der einen Konter erfolgreich abschloss.

Mittlerweile wurden beim TSV Amicitia erste Weichen für die neue Saison gestellt. Dann wird es weiterhin eine zweite Mannschaft geben, die von Karsten Welle trainiert wird. Außerdem wurden schon einige Spieler verpflichtet, die eine Viernheimer Vergangenheit haben. JR

