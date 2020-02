TSV Amicitia stellt beste Spielerin und besten Torwart

Viernheim.Die Nachwuchsmannschaften des TSV Amicitia haben sich bei den badischen Futsalmeisterschaften hervorragend geschlagen, auch wenn sie es nicht in die Medaillenränge geschafft haben. Die C-Juniorinnen, C-Junioren und D-Juniorinnen belegten die Plätze sechs, fünf und vier.

Die C-Mädchen hatten gleich zum Auftakt der Endrunde in Rauenberg einen starken Gegner. Der Karlsruher SC forderte den Fußballerinnen alles ab, und nur durch eine kleine Unaufmerksamkeit ging die Partie mit 0:1 verloren. Im zweiten Gruppenspiel besiegte der TSV Amicitia den SV Laudenbach mit 1:0. In der dritten Partie hätte ein Unentschieden zum Weiterkommen gereicht. Aber das Tor des SC Olympia Neulußheim war wie vernagelt, stattdessen landete der Ball zum 0:1 im eigenen Tor.

Halbfinale verpasst

Die Enttäuschung über das verpasste Halbfinale war groß – Spielerinnen und das Trainerteam Stephan Beikert und Steffen Usler hatten sich mehr erhofft. Das Platzierungsspiel war dann zweitrangig, nach einem 0:2 gegen Mingolsheim schloss der TSV Amicitia die badische Meisterschaft als Sechster ab. Sieger wurde der Karlsruher SC durch einen deutlichen 3:0-Finalsieg über die favorisierte TSG Hoffenheim. Der spätere Meister hatte damit gegen die Viernheimerinnen den knappsten Sieg des Tages geholt. Der TSV Amicitia war bei der Siegerehrung aber bei den Einzelehrungen vertreten: Emma Usler wurde von den Mannschaften zur besten Spielerin der badischen Meisterschaften gewählt.

Als Kreismeister aus Mannheim gingen direkt anschließend die C-Jungs ins Turnier um die badische Meisterschaft. Die Viernheimer ließen gleich mit einem Sieg gegen den 1. CfR Pforzheim aufhorchen. Das zweite Spiel ging an den SV Sandhausen. Gegen Ravenstein gab es keinen Sieger (0:0). Noch war das Halbfinale aber für die Mannschaft von Yücel Kuzu und Kai Seidel möglich. Gegen den Titelverteidiger SpVgg Neckarelz führte das Team lange mit 1:0 und musste dann doch den Ausgleich hinnehmen. Ein Sieg hätte einen Platz unter den besten vier Mannschaften bedeutet, so wurde es Rang fünf. Angesichts der hochklassigen Gegner in der Vorrundengruppe ist das aber ein herausragender Erfolg für die Blau-Grünen. Badischer Meister wurde der SV Sandhausen, bei dem auch drei Viernheimer am Ball sind. Der TSV Amicitia durfte bei der Einzelehrung noch jubeln, als Bogdan Kolchugin zum besten Torwart gekürt wurde.

Die D-Juniorinnen trafen im ersten Spiel auf die SG Oftersheim, in der Partie gab es keinen Sieger. Aber sowohl das zweite Spiel (3:0 gegen Mingolsheim) als auch das dritte Spiel (2:0 gegen Laudenbach) wurden gewonnen. Weil Oftersheim die bessere Tordifferenz hatte, zogen die Viernheimer Mädchen als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein. Dort trafen sie auf die TSG 1899 Hoffenheim. Gegen den großen Favoriten auf den Meistertitel konnten die Viernheimerinnen lange gut mithalten. Den entscheidenden Gegentreffer konnte der TSV Amicitia nicht mehr ausgleichen und verpasste das Endspiel. Hoffenheim wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich den badischen Meistertitel. Im Spiel um Platz drei ging es gegen den entthronten Titelverteidiger SC Klinge Seckach. Die jungen Viernheimerinnen hatten nicht mehr genug Energie und unterlagen mit 0:2.

Ihr Ziel, unter die besten vier Mannschaften in Baden zu kommen, hatten Team und Trainer dennoch erreicht. Bei der Siegerehrung durften sich die Mädchen über Urkunden, Futsalbälle und Präsente freuen. su

