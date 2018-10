TSV Amicitia zeigt bessere Spielanlage

Viernheim.. Dank einer starken zweiten Hälfte nahmen die Fußballerinnen des TSV Amicitia drei Punkte beim SV Zeutern mit. Nach einer knappen 2:1-Halbzeitführung drehten die Viernheimerinnen auf und landeten einen 10:2-Kantersieg.

Bereits nach neun Minuten schob Annika Stellmacher die Kugel ins linke untere Eck. Doch die Führung hatte nicht lange Bestand, nach einem Rempler im Viernheimer Strafraum gab es Elfmeter. Den zweiten Nachschuss versenkte Zeutern zum 1:1-Ausgleich. In der Folge leistete sich Viernheim viele Fehler im Spielaufbau und nutzte seine Chancen nicht aus. Ausnahme war die 22. Spielminute, als Pauline Kloskalla von der rechten Seite in den Rückraum passte, wo Stellmacher zur 2:1-Führung verwandelte.

Beide Teams starteten mit unverändertem Personal in die zweite Hälfte, die Gäste boten allerdings die bessere Spielanlage. Das zahlte sich aus: In der 47. Minute konnte Zeutern eine Flanke von Annika Sonn nur noch ins eigene Gehäuse lenken, drei Minuten später vollendete Alex Kuhn zum 4:1. Nach dem 2:4-Anschlusstreffer ging das Toreschießen weiter. Pia Kielmann erhöhte mit einem Doppelschlag auf 6:2, und Laura Schell erzielte das 7:2 (72.). In den Schlussminuten erhöhten Luisa Weber, Stellmacher und Kloskalla auf das zweistellige Endergebnis.

TSV Amicitia: Kim Stricklan, Pauline Kloskalla, Annika Sonn, Annika Stellmacher, Denise Stricklan (73. Blerina Rexhepi), Annika Weidner, Luisa Wüst (73. Natasa Troumpouki), Alexandra Kuhn, Lara Barth (62. Laura Schell), Luisa Weber, Oliwia Reszczynska (62. Pia Kielmann). su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.10.2018