TSV-Frauen erbringen Pflichtsieg

Viernheim.Der Start in die Rückrunde ist den Fußballfrauen des TSV Amicitia geglückt. Nach einem hochverdienten, aber glanzlosen 3:0-Sieg beim BSC Mückenloch bleiben die Viernheimerinnen auch an der Tabellenspitze.

Nach einem fulminanten Start sah es schon nach einem Kantersieg für den Verbandsliga-Spitzenreiter aus. Pia Kielmann musste in der zweiten Minute nach einer tollen Kombination über Luisa Wüst und Rabea Ronellenfitsch nur noch den Ball zum 1:0 einschieben. Zehn Minuten später erhöhte sie mit einem tollen Heber auf 2:0. Die Viernheimerinnen waren drückend überlegen, die Gastgeberinnen konnten sich überhaupt nicht befreien.

In der 22. Minute musste dann Pauline Kloskalla verletzungsbedingt ausgewechselt werden, was zu einem deutlichen Bruch im Spiel führte – es fehlte an Geschwindigkeit über die rechte Seite. Luisa Wüst baute nach einem Eckball den Vorsprung auf 3:0 aus, aber danach lief nicht mehr viel zusammen. Selbst einen Handelfmeter konnten die Mädels nicht nutzen, Denise Stricklan setzte den Ball an den Pfosten (28.). In den folgenden 60 Minuten boten die TSV-Amicitia-Damen nur noch fußballerische Magerkost. Eine Vielzahl an Fehlpässen, zu wenig Laufbereitschaft und zu wenigen Ideen brachten die wacker kämpfenden Gastgeberinnen nie in wirkliche Verlegenheit.

Weiter auf dem ersten Platz

So blieb es beim 3:0, nicht mehr als ein Pflichtsieg für den Viernheimer Spitzenreiter. Durch den Erfolg bleibt der TSV Amicitia weiterhin mit drei Punkten Vorsprung auf Platz eins. Aber im Rennen um die Meisterschaft könnte am Ende das Torverhältnis eine Rolle spielen – deshalb müssen in den nächsten Spielen unbedingt die Offensivbemühungen verstärkt werden.

TSV Amicitia: Kim Stricklan, Pauline Kloskalla (22. Maxine Ries), Annika Sonn, Annika Stellmacher, Denise Stricklan, Natasa Troumpouki, Annika Weidner, Luisa Wüst, Rabea Ronellenfitsch, Lara Barth, Pia Kielmann (67. Andrea Hertel). su

