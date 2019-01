TSV-Senioren in Hanau erfolgreich

Viernheim.Bei den hessischen Hallenmeisterschaften der Senioren sicherten sich die Viernheimer Athleten des TSV Amicitia sieben Podestplätze. Gleich viermal standen sie dabei ganz oben. Sabine Galati und Jochen Hofmann feierten in Hanau zudem eine gelungene Rückkehr in das Wettkampfgeschehen.

Galati bestritt ihre ersten Seniorenmeisterschaften. Nach ihrer über zweijährigen Babypause wollte sie wieder Wettkampferfahrungen sammeln und trat in der Altersklasse W30 über die 60 Meter an. In 8,56 Sekunden lies Galati einen Großteil ihrer Konkurrentinnen hinter sich und sicherte sich die Silbermedaille. Trainer Roland Münchenbach und die Athletin waren mit dem Einstand nach einer so langen Pause mehr als zufrieden.

Sieg im 60 Meter-Sprint

Münchenbach selbst startete in der Altersklasse M55 über die Sprintdistanzen und im Weitsprung. Über 60 Meter dominierte er in 8,25 Sekunden. Auf den Zweitplatzierten Andreas Dobbertin aus Darmstadt hatte der Viernheimer über zwei Zehntel Vorsprung. Über 200 Meter tauschten Dobbertin und Münchenbach die Positionen. „Die ersten 160 Meter waren gut, danach musste ich kämpfen“, analysierte Münchenbach im Anschluss an das Rennen. Die Hallenrunde lief er in 27,46 Sekunden. Im anschließenden Weitsprung merkte Münchenbach die Anstrengung der 200 Meter. Bei seinem besten Versuch landete er bei 4,82 Meter und sicherte sich seinen zweiten Landesmeistertitel. Die Weite sei jedoch noch ausbaufähig. Einen weiteren Titel für die TSV-Leichtathleten sicherte Günter Schramm. Mit seinen gesprungenen 5,29 Meter gewann er in der Altersklasse M50. Zuvor lief er ebenfalls die 60 Meter.

Über die kurze Distanz wurde er in 8,07 Sekunden dritter. Jochen Hofmann kehrte nach einer viermonatigen Verletzungspause in das Wettkampfgeschehen zurück. Um einen erneuten Ausbruch der Verletzung vorzubeugen, lief er mit angezogener Handbremse. Trotzdem gewann er die 60 Meter in der Altersklasse M40 souverän in 7,85 Sekunden.

Die für den TSV Amicitia am erfolgreichsten verlaufenen Landesmeisterschaften der Senioren überhaupt machen den Viernheimern Mut für die deutschen Meisterschaften Anfang März. Denn sowohl Jochen Hofmann als auch Roland Münchenbach und Günter Schramm unterboten die geforderten Normen deutlich. Sabine Galati wird bei den nationalen Titelkämpfen nicht am Start sein, da diese erst ab der Altersklasse W35 ausgetragen werden. cm

