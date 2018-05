TSV-Sprinter glänzen in Mörfelden

Anzeige

Jasmin Becht lief in der gleichen Altersklasse die 100 Meter Hürden. In Mörfelden wurde der Wettbewerb mit zwei Läufen ausgetragen, die am Ende in eine Wertung gefasst wurden. Im ersten Lauf sprintete Becht in 17,43 Sekunden über die rund 76 Zentimeter hohen Hindernisse. Das ist für die junge Viernheimerin eine neue Bestzeit. Im zweiten Lauf konnte sie an diese Leistung nicht ganz anschließen. Mit einer Zeit von 17,91 Sekunden kam sie in der Gesamtwertung auf den 20. Platz.

In der männlichen Jugend U18 schaffte Jonas Ersin Atcapar ein Novum. Zum ersten Mal lief er die 100 Meter in einer Zeit unter zwölf Sekunden. In einem starken Feld wurde er Neunter. Auch für Atcapar stand an diesem Tag noch die viermal 100 Meter-Staffel auf dem Programm. Er übernahm den Stab nach Günter Schramm, Jochen Hofmann und Tim Martin und brachte die Männerstaffel sicher ins Ziel. Nachdem die Staffel bei den Kreismeisterschaften ausfallen mussten, zeigten sich die Vier mit ihrer Zeit von 47,26 Sekunden zufrieden.

Atcapars Staffelkollegen liefen zuvor ebenfalls die 100 Meter. Bei ihnen war die kurze Sprintstrecke jedoch von Gegenwind geplagt. Martin wurde in 12,29 Sekunden Achter. Auf Platz elf kam Hofmann in 12,37 Sekunden. Schramm wurde 15. und überquerte die Ziellinie nach 13,04 Sekunden. Tim Matin startet zudem im Weitsprung. Bei seinem weitesten Versuch wurden 5,40 Meter gemessen. Damit verbesserte er seine Bestmarke aus dem Vorjahr um vier Zentimeter. cm

