In der weiblichen Jugend U16 stellte Jana Langsdorf in 14,28 Sekunden eine neue Bestzeit über 100 Meter auf. Bei den Frauen liefen Nadine Gutperle (13,46 Sekunden) und Caren Münchenbach (13,41 Sekunden) die kurze Sprintdistanz. In der 4x100 Meter-Staffel der Frauen feierte Sabine Galati nach Babypause ihre Rückkehr ins Wettkampfgeschehen. Nachdem Katharina Hoock (U20) am Vortag aufgrund muskulärer Probleme den Weitsprung abbrechen musste, sprang Galati kurzfristig ein. In der Besetzung Caren Münchenbach, Sabine Galati, Susan Münchenbach und Nadine Gutperle kam die Frauenstaffel nach 51,04 Sekunden ins Ziel.

Zentimeterentscheidung

Zwei weitere Normen für nationale Titelkämpfe erfüllten Roland Münchenbach bei den Männern. Die 100 Meter lief er in 13,33 Sekunden und im Weitsprung landete er bei 4,85 Metern. Damit hat er die Qualifikationsleistungen für die Deutschen Seniorenmeisterschaften in der Altersklasse M55 erfüllt. Ebenfalls bei den Männern starteten Tim Martin und Günter Schramm. Martin überquerte die Ziellinie nach 12,44 Sekunden, Schramm sprintete die 100 Meter in 13,03 Sekunden. Im Weitsprung landete Schramm in seinem weitesten Versuch bei 5,39 Meter. Damit fehlt ihm nur ein Zentimeter für die Normerfüllung für die nationalen Seniorentitelkämpfe in der Altersklasse M45. Tim Martin sprang 5,13 Meter weit.

Eine neue Bestleistung im Weitsprung mit 5,51 Metern stellte Jonas Ersin Atcapar auf. Die 100 Meter sprintete er in 11,96 Sekunden und blieb nur knapp über seiner Bestzeit. Jochen Hofmann startete am selben Wochenende beim Sprinterabend in Sinsheim. Er lief die 100 Meter in der Altersklasse M40. In 12,31 Sekunden stellte Hofmann eine neue Saisonbestleistung auf. cm

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.06.2018