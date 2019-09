Tür mit Stein eingeschlagen

Viernheim.Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen mit einem Stein die Eingangstür eines Bungalows in der Landauer Straße eingeschlagen, um sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen zu machen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner gegen 4.30 Uhr einen Knall wahrgenommen, aus dem Fenster geschaut und eine schnell flüchtende Person beobachtet. Diese soll auffällig „klein“ gewesen sein und Kleidung in der Farbe Grau-Beige getragen haben. Ob es sich dabei um den mutmaßlichen Täter handelte und in welchem Umfang er Beute gemacht hat, sollen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Heppenheim zeigen. Zeugen können sich unter Telefon 06206/70 60 melden. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019