Türen öffnen sich täglich für eine Stunde

Viernheim. Die Zeit der kompletten Isolation ist für die Bewohner des Forums der Senioren am kommenden Montag, 4. Mai, vorbei. Dann dürfen Angehörige sie wieder besuchen. Das hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier am Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben (wir berichteten). Seitdem versuchen die Verantwortlichen der Viernheimer Einrichtung, die Details zu klären.

Sicher ist bislang: Pro Bewohner darf ein Besucher eine Stunde lang und ein Mal in der Woche das Forum der Senioren betreten, vermutlich zwischen 15 und 16 Uhr. „So war es auch in der Woche im März, bevor wir unsere Einrichtung für die Besucher komplett schließen mussten“, sagt Betriebsleiter Jürgen Hoock.

Er und Pflegedienstleiterin Sandra Schnepf werden ab Montag am Eingang genau kontrollieren und dokumentieren, wer das Haus betritt und verlässt. „Falls einer unserer Bewohner an Covid-19 erkranken sollte, können wir genau ermitteln, wer im Haus war und die Infektionskette rekonstruieren“, sagt Hoock. Bei den Besuchern werden sie darauf achten, dass diese die Hygieneregeln einhalten. Denn, und das hat auch Bouffier betont, das Schutzniveau muss weiter hochgehalten werden.

„Eine Gesichtsmaske ist Pflicht“, sagt Hoock. Genauso, wie die Hände zu desinfizieren. Die größte Sorge haben er und Schnepf allerdings im Hinblick auf das Tragen von Schutzkleidung. „In diesem Punkt wissen wir nicht, ob das auch für unsere Besucher gilt“, sagt Hoock.

Mangel an Schutzkleidung

Falls das Tragen einer Schutzkleidung vorgeschrieben wird, könnte das ein Problem werden. „Masken und Desinfektionsmittel können wir mittlerweile bestellen. Aber bei Schutzkleidung gibt es nach wie vor einen Engpass“, sagt der Betriebsleiter. Und die Schutzbekleidung, die das Forum der Senioren vorrätig da habe, sei für das Pflegepersonal vorgesehen. „Da verbrauchen wir selbst derzeit einige.“

Der Lockerung der Besuchszeiten sehen Schnepf und Hoock mit gemischten Gefühlen entgegen, finden die Entscheidung aber vertretbar. „Wir können die Einrichtung schließlich nicht immer geschlossen halten“, sagt Hoock. Und: „Unsere Bewohner warten auch darauf, dass sie wieder Besuch bekommen. Ihnen fehlen die sozialen Kontakte, sie vermissen ihre Kinder und sind traurig, dass sie sie nicht sehen können“, sagt Schnepf.

In den vergangenen fünf Wochen durfte – bis auf Ärzte, Rechtsanwälte und Priester – keiner das Haus betreten. Nur Angehörige von im Sterben liegenden Bewohnern erhielten die Erlaubnis. „Selbst die Lieferanten, die das Essen bringen, müssen im Eingang stehen bleiben“, sagt Hoock.

Die 146 Bewohner des Hauses hätten für die Besuchersperre von Anfang an Verständnis gehabt, so Pflegedienstleiterin Schnepf. „Auch vonseiten der Angehörigen hat es keine Einwänden gegeben“, sagt Hoock. Für die bettlägerigen Senioren habe sich im Alltag nichts groß geändert, und die an Demenz erkrankten Bewohner hätten lediglich bemerkt, dass etwas anders sei. „Doch unsere mobilen Bewohner, die gerne in die Stadt zum Einkaufen gehen, hat die Situation besonders hart getroffen“, sagt Schnepf. Sie durften das Haus mit Inkrafttreten des Besuchverbotes nicht mehr verlassen. In den Wohnbereichen selbst treffen sich die Bewohner täglich zum Essen und zu Freizeitangeboten. „Wir achten darauf, dass zwischen ihnen mehr Platz ist, aber sonst ist dort alles beim Alten“, sagt Schnepf. Die Stimmung sei teilweise schon betrübter, auch wenn sich niemand beschwere.

Wünsche für die Zukunft

Mit Mareike Schütze vom Bereich Soziale Betreuung haben die Senioren in ihren Wohngruppen zuletzt eine Tafel erstellt, auf der sie ihre Wünsche für die kommende Zeit festhielten. Darauf stehen Sätze wie „Mit der Familie grillen“ oder „Keine Angst mehr haben“. Hoock sagt: „Das vermittelt einen guten Eindruck davon, wie die Stimmung bei uns derzeit ist.“ Bei Symptomen seien derzeit alle achtsamer, so Schnepf: Die Mitarbeiter blieben bei kleinsten Erkältungssymptomen Zuhause. Einer der Bewohner habe einen Tag lang Fieber gehabt und sei dann gleich isoliert worden. Auch wer aus dem Krankenhaus ins Forum der Senioren kommt, müsse erst einmal 14 Tage lang in Quarantäne, sagt Schnepf.

Die Bewohner des Forums der Senioren sind im Schnitt zwischen 83 und 85 Jahren alt, haben also ein erhöhtes Risiko, an Covid-19 schwer zu erkranken. „Wenn jetzt am Montag die Besuchsregeln gelockert werden, steigt auch das Risiko wieder ein Stück weit an“, sagt Betriebsleiter Hoock. Aber sie werden alles daran setzen, auch dieses Risiko so klein wie möglich zu halten.

