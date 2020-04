Tüten voller Lesestoff

Viernheim.Um während der Schließung der katholischen Drachenbücherei die Viernheimer weiterhin mit Romanen, Sachbüchern und Krimis zu versorgen, hat das Büchereiteam die mittlerweile zweite Runde der Aktion „Bücher hamstern“ gestartet. Bis Samstag, 18. April, können die gewünschten Medien über den Online-Katalog unter bibkat.de/drachenbuecherei sowie telefonisch unter 06204/7 08 66 53 vorgemerkt werden. Gleichzeitig fallen während der Schließzeit keine Mahngebühren bei überzogenen Fristen an.

Die Mitarbeiter packen die bestellten Bücher oder CDs in Tüten zusammen. „Alle, die nicht einer Risikogruppe angehören werden gebeten, sich die Medien am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr am Eingang der Nibelungenschule (Birkenstraße) abzuholen. Allen anderen, insbesondere älteren Lesern, werden die Bücher am Sonntag, 19. April, ab 10 Uhr zugestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Drachenbücherei. Die Aktion soll dabei helfen, „mit interessanter und kurzweiliger Literatur gut durch diese Zeit zu kommen“. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 15.04.2020