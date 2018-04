Anzeige

Viernheim.Tafeln sind bundesweit öfter einmal in den Schlagzeilen, allerdings eher negativ. Dass es auch anders geht, zeigt die Viernheimer Tafel, die derzeit etwa 400 Kunden hat. „Da sind wir natürlich für jede Unterstützung dankbar, sowohl personell wie materiell. Ein besonderer Höhepunkt sind dabei die Edeka-Tüten, denn solche Lebensmittel bekommen wir nicht alle Tage spendiert“, freute sich Anne Zingl vom Viernheimer Sozialzentrum, als man die 137 Tüten bei Edeka-Zimmermann abholte.

Mit fünf Euro waren die Spender dabei, konnten die Tüten problemlos beim normalen Einkauf an der Kasse mit bezahlen. Dafür gab es Kartoffelpüree, schwarze Bohnen, Spätzle, Spagetti, Zucker, Mayonnaise, Senf und Süßigkeiten. Die Lebensmittel werden bei nächster Gelegenheit an die Bedürftigen verteilt. Seit fünf Jahren findet diese Tafel-Aktion auch beim Edeka-Markt Zimmermann in der Heidelberger Straße statt und dauert jeweils zwei Wochen. Über das Jahr verteilt gibt es aber immer wieder zusätzliche Aktivitäten in Kooperation mit der Tafel.

Projekt „Spendenbitte“

Deshalb konnte Markt-Chef Hans Zimmermann diesmal noch eine Spende in Höhe von 500 Euro überreichen. Dieses Geld stammt vom Projekt „Spendenbitte“. „Ich habe eine Abrechnung gemacht und den rechnerischen Verkaufserlös an das Sozialzentrum weiter gegeben“ legt Zimmermann Wert darauf, nichts durch die Hintertür verdienen zu wollen.