Turnier um Grand Prix de Viernheim

Viernheim.Der 1. Petanque-Club Viernheim hat in seiner Geschichte schon zahlreiche Sportveranstaltungen ausgerichtet, zu denen die besten Boulesportler Deutschlands und auch wahre Könner aus dem Ausland nach Viernheim gereist sind. Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld erwartet der Verein auch am Samstag, 7. März, ab 10 Uhr, zum Grand Prix de Viernheim. Die Veranstaltung im Bouleodrome der Feierabendhalle findet im Rahmen der Turnierserie des Grand Prix d’Allemagne (GPdA) statt.

Mit dem Zusammenschluss mehrerer Veranstaltungen unter einem Dach wollen die Sportler Boule in Deutschland noch bekannter machen, berichtet Pétanque-Club-Vorsitzender Michael Tekath. „Wir sind schon etwas stolz, dass unser Turnier auch dazu gehört. Es hat sich allerdings auch herumgesprochen, dass es in Viernheim die entsprechenden Möglichkeiten gibt und gute Arbeit geleistet wird.“ Natürlich wird der Gastgeber Spieler aus den einigen Reihen in den Wettkampf schicken.

Gespielt wird in der Königsdisziplin Triplette. Dabei besteht jede Mannschaft aus drei Spielern, die jeweils zwei Kugeln zum Einsatz bringen. In dieser Spielform werden deutsche Titelkämpfe, aber auch Welt- und Europameisterschaften ausgetragen. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020