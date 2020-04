TV 1893 sucht Freiwillige

Viernheim.Junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren wollen, können sich ab sofort beim TV 1893 bewerben. Dort ist ein Einsatz bei der Kindersportschule (KiSS) sowie in den Bereichen Turnen und Leichtathletik vorgesehen. Laut einer Pressemitteilung erwerben die Teilnehmer dabei „Erfahrungen in der Gruppenleitung, der Teamarbeit und dem sportlichen Training“. Der Freiwilligendienst wird zudem als Wartezeit für einen Studienplatz oder als Praktikum für entsprechende Ausbildungsgänge angerechnet. Vergütet wird die Tätigkeit bei einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden mit 300 Euro pro Monat für Taschengeld und Verpflegung. Jeder Teilnehmer im FSJ darf zudem einen kostenlosen Übungsleiterlehrgang Breitensport mit dem Profil Kinder und Jugendliche absolvieren. Das Freiwilligenjahr beginnt immer am 1. August oder 1. September und dauert zwölf Monate. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.04.2020