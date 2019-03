Twin City Girls und „kleine Haie“ überzeugen

Viernheim.Die jungen Teams der BG Viernheim-Weinheim nahmen kürzlich an Turnieren teil. Sowohl die U10 als auch die weibliche U12 waren dabei erfolgreich.

Für die von Robin Zimmermann trainierte U10 war es das erste Turnier der Saison, entsprechend aufgeregt waren die jungen Sharks vor ihrem ersten Spiel in Spechbach. Doch die Nervosität legte sich schnell, als die ersten Korberfolge erzielt wurden. Und von da an lief es wie am Schnürchen. Das erste Spiel gegen die Gastgeber wurde souverän mit 40:5 gewonnen. Auch gegen Eppelheim baute das BG-Team auf eine starke Abwehrarbeit und ließ nur wenig Punkte des Gegners zu. Selbst fanden die „kleinen Haie“ durch schnelles Passspiel immer wieder freie Mitspieler und erzielten Punkt um Punkt. Am Ende stand ein weiterer klarer 38:14-Sieg, und die Freude der jungen Basketballer über ihren ersten Turniersieg war riesengroß.

Die weibliche U12 trat beim Turnier in Speyer an. Die als „Twin City Girls“ firmierenden Mädchen mussten zwar auf eine ihrer Top-Spielerinnen verzichten, doch gleich im ersten Spiel übernahm gegen die Heimmannschaft dann vor allem Lea Schmitt die Verantwortung und warf Korb um Korb. 25 Punkte erzielte sie beim 29:18-Erfolg gegen Speyer.

Der USC Heidelberg war mit einem starken Team angereist und dominierte im zweiten Spiel. Doch das von Baris Koca und William Arthur gecoachte Team der Twin City Girls hielt sehr gut dagegen. Am Ende stand zwar eine knappe 31:35-Niederlage, doch aufgrund der guten spielerischen und kämpferischen Leistung konnten die Mädchen stolz auf ihr Spiel sein. su

