U14 will unter die letzten vier

Viernheim.An diesem Wochenende sind gleich drei Teams der BG Viernheim-Weinheim bei hochkarätigen Turnieren gefordert. Zwei Teams, die Ü35 und die U14, spielen in München, während die U10 auf dem international besetzten Bauhaus-Turnier in Speyer antritt.

Für die Ü35 der BG ist es bereits das zweite Mal, dass sie sich für die Endrunde der deutschen Meisterschaft in dieser Senioren-Altersklasse qualifiziert hat. Die Sharks treffen in ihrer Gruppe am heutigen Samstag um 15.15 Uhr auf die BG Zehlendorf und um 17.45 Uhr auf den SV Hagen-Haspe. Am Sonntag ist die BC Wiesbaden um 9.30 Uhr der letzte Gruppengegner, bevor es abschließend in die Platzierungsspiele geht. Die Wiederholung des fünften Platzes von 2017 ist das Ziel des Teams, das vor allem auf den guten Mannschaftsgeist setzt.

Beste Teams

Um die Qualifikation der letzten vier Mannschaften für die deutsche Meisterschaft geht es bei der U14. In München warten bei der süddeutschen Meisterschaft drei schwierige Gegner auf das Team von Michael Wohlfart. Am heutigen Samstag wird um 15.30 Uhr gegen den südostdeutschen Meister Jahn München gespielt, am Sonntag müssen die Talente um 9 Uhr gegen die Frankfurt Skyliners antreten. Das Spiel gegen den Nachwuchs von Bayern München bildet um 15.30 Uhr den Abschluss des Turnierwochenendes für die Sharks.

Sie zählen bereits jetzt zu den besten acht Teams Deutschlands in dieser Altersklasse und haben mit ihren Leistungen schon alle Erwartungen übertroffen. Ein zweiter Platz bei diesem Turnier würde die Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft bedeuten.

Nach diversen kleineren regionalen Turnieren, auf denen die von Robin Zimmermann betreute U10 hervorragend abgeschnitten hat, wartet nun die erste große Bewährungsprobe auf die jungen BG-Korbjäger. Beim Bauhaus-Turnier in Speyer trifft man auf Gegner aus ganz anderen Ecken Deutschlands.

So spielt man gegen den TV Mainstockheim, die Towers aus Speyer, die US-amerikanischen B2B-Little Legends aus Kaiserslautern/Ramstein sowie die Baskets Lüdenscheid, die BG Bonn oder die Hochheim Hawks. Neben dem sportlichen Reiz dieses Turniers steht ganz klar der Spaß am Spiel und das Teamerlebnis im Vordergrund der Turnierteilnahme. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.05.2019