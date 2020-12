UBV setzt weiterhin auf Walter Benz

Viernheim. „Es ist nicht hinnehmbar, dass wir als Brundtlandstadt immer noch auf ein Rathaus mit Einfachverglasung setzen, welches ein Vielfaches an Energie im Vergleich zu modernen Gebäuden verbraucht. Zu unseren Zielen gehört daher die möglichst rasche Umsetzung der Rathaussanierung“, erklärte Walter Benz als Spitzenkandidat der Unabhängigen Bürger Viernheims (UBV). Bei einer Mitgliederversammlung im Bürgerhaus wurde die Kandidatenliste für die anstehende Kommunalwahl einstimmig verabschiedet.

Insgesamt schickt die UBV 19 Kandidaten ins Rennen. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Walter Benz tritt erneut als Spitzenkandidat an. Benz bildet gemeinsam mit Henrik Stülpner und Michael Bulat auf den Plätzen zwei und drei das Spitzentrio.

Die 16 anwesenden Mitglieder diskutierten auch die Ziele für die kommende Wahlperiode. Benz fasste die programmatischen Schwerpunkte in einem Pressegespräch zusammen. Zu den Kernzielen der UBV gehört demnach eine möglichst schnelle Digitalisierung des Rathauses. Das hätte nach Ansicht des Fraktionsvorsitzenden bei Bereichen wie dem Bürgerbüro bereits geschehen können. So hätten in der Corona-Pandemie bereits Kontakte reduziert werden können. Benz sieht außerdem die Gefahr, dass die in seinen Augen dringend erforderliche Sanierung des Rathauses weiter verschleppt wird. Auch aus klimapolitischer Sicht sei diese Maßnahme längst überfällig. Das Gebäude weise keine gute Energieeffizienz auf.

„Wir als UBV stehen überdies nach 24 Jahren Amtszeit von Matthias Baaß als Bürgermeister unserer Stadt für eine Ablösung im Rathaus“, führte Benz aus. Gemeinsam mit den CDU- und FDP-Stadtverbänden unterstütze die UBV Bernhard Kammer als Bürgermeisterkandidaten. Benz betonte, dass er Baaß keineswegs ein schlechtes Zeugnis ausstellen wolle, vielmehr sei die Politik immer ein Amt auf Zeit. Einige junge Menschen in Viernheim stünden bereits am Beginn des Berufslebens und hätten dennoch nie einen anderen Bürgermeister als Matthias Baaß erlebt.

Betreutes Wohnen

Daneben will die UBV das Angebot an betreutem Wohnen und Altenpflegeeinrichtungen verbessern. CDU und SPD hätten die Errichtung eines weiteren Seniorenheims auf dem Gelände der früheren Eissporthalle blockiert, die UBV hingegen strebe einen Ausbau der Betreuungskapazitäten an. Bei den Kindertagesstätten sei eine genauere Betrachtung der benötigten Kapazität erforderlich. So entstünden Engpässe in den Kitas hauptsächlich in den Wochen vor der Einschulung in die Grundschule. Hierbei sei zu prüfen, ob in diesem begrenzten Zeitraum eine leichte Aufstockung der Gruppengröße möglich sei. Diese Maßnahme könnte den Bau einer neuen Kita vorerst überflüssig machen und der Stadt somit Kosten sparen, so Benz.

Das Programm der UBV soll in den nächsten Wochen auch auf einer gerade im Aufbau befindlichen Website einsehbar sein. Pressesprecher Hayrettin Vanli hofft indes auf mehr direkte Kontaktmöglichkeiten nach dem Lockdown: „Sofern dies im neuen Jahr wieder möglich sein wird, möchten wir Infostände anbieten, Flyer verteilen und in den direkten Dialog mit den Bürgern treten.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.12.2020