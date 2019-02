Über 1000 Starts beim Frühjahrsturnier des RuF

Viernheim.Das Frühjahrsturnier des Reit- und Fahrvereins (RuF) Viernheim hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Turnierplan vieler Springreiter entwickelt. Mit mehr als 1000 Nennungen von über 250 Reitern aus sieben Nationen findet von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Februar, auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Viernheim das erste Springturnier in dieser Saison statt. Das beliebte Turnier, das auch von überregionalen Sportgrößen als Jahresauftakt genutzt wird, umfasst in diesem Jahr 20 Prüfungen von Springpferdeprüfungen über Stilspringen und Springreiter-Wettbewerbe bis hin zum sportlichen Highlight des Turniers, einem Springen der Klasse S* mit Stechen, welches am Sonntagnachmittag stattfinden wird. Für diese finale Springprüfung sind 37 Paare genannt.

Die insgesamt 20 Prüfungen des Turnieres in Kombination mit der erprobten Turnierorganisation durch die Vereinsmitglieder sind ein Garant für ein anspruchsvolles Hallenturnier, wie man es vom Viernheimer Reitverein bereits kennt.

Der Eintritt für die Besucher ist an den drei Wettkampftagen frei, die Prüfungen beginnen täglich ab 8 Uhr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, und auch das Reiterstübchen empfängt am Abend seine Gäste mit verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten. red

