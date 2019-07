Über den Dächern Barcelonas

Viernheim.. Die Ferienfreizeiten der städtischen Jugendförderung haben nicht nur eine lange Tradition, sondern genießen unter den Viernheimer Schülern auch einen guten Ruf. Diesmal ging es für zwölf Tage auf die Iberische Halbinsel. Ziel war der katalanische Küstenort Caldes d’Estrac in der Nähe von Barcelona. Mit dabei war auch eine sechsköpfige Jugendgruppe aus der französischen Partnerstadt Viernheims, Franconville.

Die Verantwortlichen hatten schon zu Jahresbeginn ein Camp ausgewählt, in dem sportliche, kulturelle, aber auch Freizeitaktivitäten möglich sind. Während der gemeinsamen Tage organisierten die Jugendlichen mit Unterstützung des internationalen Betreuerteams das Leben im Camp selbstständig. Die Kochteams um Ingrid und Uwe Reinmuth sorgten für Frühstück, Mittag- und Abendessen. An den Vormittagen konnten sich die Jugendlichen in Workshops engagieren. Die Sportgruppe spielte Fußball, Basketball, Tennis oder Tischtennis, Frühaufsteher fanden sich bei „Sport ab 8“ ein. Die Teilnehmer joggten zum Meer, um sich dort zu erfrischen. Kreativität war unter anderem bei der Herstellung von Schmuck, der Aquarellmalerei und einer Filmproduktion gefragt. Mit einer spanischen Tanzgruppe studierten die Reiseteilnehmer verschiedene Tänze ein, die sie später beim Abschlussfest aufführten.

Abenteuerliche Trekking-Tour

Spannend ging es bei einer Trekking-Tour und bei der Fotosafari in Caldes d’Estrac zu. Dabei erkundeten die jungen Abenteurer die nähere Umgebung, befragten Einheimische, fanden interessante Orte und bezwangen eine Felswand an der Küste. Erholung fanden die Jugendlichen am Strand, der nur eine Viertelstunde Fußweg von der Unterkunft entfernt war. Abends gab es Treffen mit Jugendlichen aus anderen Ländern, wobei die Disco im Camp besonders beliebt war.

Ausflüge führten die jungen Viernheimer in den Aquapark nach Lloret de Mar und nach Barcelona. In der katalanischen Metropole wurde der Hafen besichtigt, mit der Seilbahn ging es hoch auf den Berg Montjuic, die Gruppe besichtigte die Altstadt und spazierte über die Ramblas. Auf großes Interesse stieß auch der Besuch im Park Güell.

Am zweiten Tag in Barcelona besuchten die Fußballfans das legendäre Stadion „Nou Camp“, Heimspielstätte des FC Barcelona. Eine zweite Gruppe besichtigte die berühmte Basilika Sagrada Família, während die anderen Jugendlichen eine Shoppingtour unternahmen.

Nach einer 18-stündigen Busfahrt trafen die 42 Mädchen und Jungen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren wieder in Viernheim ein, wo sie von Familienangehörigen und Freunden herzlich begrüßt wurden. Die jungen Reiseteilnehmer dankten abschließend Magdalena Schödlbauer, Esther Ibanez-Gonzales, Nicola Prechtl, Ingrid, Jenny und Uwe Reinmuth, Fabian Brechtel und Maya Shagun Shahi, die die Betreuung übernommen hatten.

Die nächste Jugendfreizeit der Stadt Viernheim findet in Kooperation mit dem Skiclub vom 3. bis 11. Januar kommenden Jahres in den italienischen Dolomiten statt. Anmeldungen sind ab September in den Stadtteilbüros der Jugendförderung, im Treff im Bahnhof und beim Skiclub möglich. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 22.07.2019