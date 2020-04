Über Sorgen sprechen

Viernheim.Der Caritasverband hat sein Hilfeangebot angepasst. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, seien die Auswirkungen der Corona-Krise für den Verband als Träger des Gemeindepsychiatrischen Zentrums (GPZ) und des Ambulanten Pflegedienstes (AP) in Viernheim „überall zu spüren“.

Vor drei Wochen musste die Tagesstätte für Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung schließen, um die Kontakt-Verordnung des Ministeriums zu erfüllen. „Die Betreuung wird durch unsere Mitarbeitenden weitergeführt, wir telefonieren täglich mit den Besuchern, unterstützen bei Problemen, bieten einen Einkaufsservice an und begleiten einzelne Besucher beim Spaziergang. Immer unter der Wahrung der hygienischen Vorgaben“, erläutert GPZ-Leiterin Monika Horneff. „Die Mitarbeitenden sind für die Menschen da, die Hilfe brauchen.“ Das Angebot des „Betreuten Wohnens in der eigenen Wohnung“ werde aufrechterhalten, wenn auch nur in „abgespeckter“ Form.

Der Ambulante Pflegedienst kommt weiterhin zu den Viernheimern nach Hause. „Für viele Menschen sind wir derzeit die Einzigen, mit denen sie Kontakt haben können, mit denen sie über ihre Sorgen und Ängste sprechen, die sie spüren lassen: Da ist jemand für mich da“, so Caritasdirektor Ansgar Funcke. „Die persönliche Ansprache, ein gutes, ein aufmunterndes und ein Mut machendes Wort – das ist es, was neben der professionellen Pflege die Besuche der Caritas so wertvoll macht, heute noch mehr denn je.“

Täglich erreichbar

Alle Viernheimer, die die aktuelle Situation sehr beschäftigt, weil sie in häuslicher Quarantäne sind oder sich unsicher fühlen, Ängste und traurige Gedanken verspüren, sich einsam fühlen oder einfach mit jemandem reden möchten, können sich an den Caritasverband wenden. „Um direkte Kontakte zu verringern, haben wir von der persönlichen auf eine telefonische Beratung umgestellt“, erklärt Horneff. In der psychosozialen Beratungsstelle sind die Ansprechpartner täglich von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 06204/92 96 40 zu erreichen. cao/red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020