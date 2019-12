Überall ist die Freude spürbar

Das festliche Hochamt wird in der voll besetzten Apostelkirche gefeiert. Zahlreiche Gläubige erfreuen sich an Heiligabend auch an der Krippe in der Marienkirche (Bild rechts oben) oder besuchen das weihnachtliche Singspiel des Spatzen- und Kinderchors in der Auferstehungskirche.

